Kotimaa

Keskiviikkona maan keskiosaan luvassa runsaita sateita

Nyt toistetaan : Sateet liikkuvat Suomen yli itään

Sateita liikkuu päivän kuluessa Suomen yli itään.



Pääkaupunkiseudulla aamu on lounaistuulinen ja enimmäkseen poutainen, pilvisyys on runsasta.



Päivän mittaan voi tulla jokunen tippa vettä, sateet jäävät kuitenkin vähäisiksi.



Päivälämpötila kohoaa kahdenkymmenen asteen tuntumaan.



Maan keskiosassa tulee runsaita vesisateita, aluksi sateet painottuvat länteen, illalla maan itäosaan.



Sateiden jälkipuolella sää muuttuu aurinkoisemmaksi, sadekuurot ovat vielä mahdollisia.



Myös Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa tulee runsaita vesisateita, paikoin myös ukkostaa.



Lappiin virtaa jo kuivempaa ilmaa lännestä ja päivällä aurinko paistaa yleisesti.



Illan kuluessa sateet väistyvät Suomesta itään ja torstaiyö on poutainen. Samalla lounaistuuli hieman heikkenee.



Torstaiaamuna lounaasta leviää pilviä ja sateita maan eteläosaan.



Torstaina iltapäivällä sää on pilvistä ja sateista maan eteläosassa, jonkin verran sateita yltää myös maan keskiosaan.



Pohjoisessa sää on aurinkoista ja poutaista, Lapissa tulee jokunen iltapäiväkuuro.



Välimeren keskiosasta Itä-Eurooppaan ulottuu korkepaine, jonka alueella sää on aurinkoista ja helteistä.



Länsi-Euroopassa sää on epävakaista, runsaita sateita tulee niin Espanjassa, Ranskassa kuin Brittein saarilla.