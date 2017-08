Hävittääkö vesirokkorokote taudin kokonaan? Voiko pistoksesta olla haittoja? Asiantuntijat vastaavat kysymyksiin rokotteesta, jonka saa pian ilmaiseksi

Kotimaa

Hävittääkö vesirokkorokote taudin kokonaan? Voiko pistoksesta olla haittoja? Asiantuntijat vastaavat kysymyksi

Joka

päivä keskimäärin 150 suomalaislasta sairastuu vesirokkoon. Tämä muuttuu jatkossa, kun vesirokkorokotetta aletaan syyskuussa tarjota lapsille, jotka eivät ole sairastaneet tautia.Rokotetta annetaan ilmaiseksi 1,5–11-vuotiaille, jotka saavat sen normaalin neuvola- tai kouluterveydenhuoltokäynnin yhteydessä vuoden kuluessa. Heidän on otettava myöhemmin myös tehosterokote.Rokotuksilla pyritään ehkäisemään erityisesti lasten vakavia sairastapauksia ja myös aikuisten sairastumisia, sanoo ylilääkäri Tuija Leino http://www.hs.fi/haku/?query=tuija+leino Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).”Pikkulasten lisäksi myös koululaisten rokotukset ovat tärkeitä, sillä murrosiässä ja aikuisena tauti voi olla paljon vakavampi kuin lapsena. Raskaana oleville naisille ja heidän syntymättömille lapsilleen se voi aiheuttaa suuren riskin”, Leino sanoo.”Ja jos lapsilta kysytään, vesirokko on joka tapauksessa kunnon tauti. Se aiheuttaa kuumetta ja jopa satoja rakkuloita, jotka kutisevat ja kirvelevät iholla ja limakalvoilla.”Tulevaisuudessa rokottamattomat eivät saa välttämättä tautia lapsena ikätovereiltaan, mutta sen voi saada vanhempana esimerkiksi ulkomailta. Pelkona Leinon mukaan on, että aikuisten vesirokkotapaukset yleistyvät ja lasten taudista tuleekin aikuisten harvinaisempi mutta rajumpi tauti.HS kysyi asiantuntijoilta vesirokkorokotuksiin liittyviä kysymyksiä.

Toistaiseksi lähes kaikki lapset ovat sairastaneet vesirokon. Miksi lapsia aletaan nyt rokottaa sitä vastaan?

Valtaosalla vesirokon sairastaminen ei aiheuta suurempia murheita, mutta joka vuosi osa lapsista sairastuu vesirokon takia myös vakavasti ja joutuu sairaalaan.Yleisin jälkitauti on ihon laaja bakteeritulehdus, joka voi olla pahimmillaan jopa hengenvaarallinen. Jälkitautina voi tulla myös esimerkiksi keuhkokuume, ja keuhkoihin puhkeavat rakkulat voivat haitata hengitystä. Atooppinen iho ja astma voivat lisätä riskiä jälkitauteihin.Vesirokkorokotetta on yritetty saada kansalliseen rokotusohjelmaan pitkin 2000-lukua, mutta vasta viime vuonna eduskunta hyväksyi budjettiin sen määrärahat. Syyt asian pitkittymiseen ovat pitkälti taloudelliset.

Onko vesirokkorokotteella mitään tunnettuja haittavaikutuksia?

Vesirokkorokotteessa on elävä, heikennetty virus, mutta ei tehosteaineita. Se on rokotteena samankaltainen kuin MPR. Noin 20 prosenttia rokotetuista saa pistoskohtaan kipua, turvotusta tai punotusta. Noin 15 prosenttia saa kuumetta ja noin viisi prosenttia muutaman vesirokkorakkulan.Rokotetta ei anneta raskaana oleville naisille ja lapsille, joiden puolustuskyky on heikentynyt esimerkiksi syövän takia, sillä heille lieväkin tauti voi olla vaarallinen.Suomen rokotusohjelmassa käytettävää Varivax-valmistetta on käytetty maailmalla 200 000 000 annosta, joten THL ei odota sen käytössä yllätyksiä.

Missä muualla rokotetta on käytetty?

Suomen rokotusohjelmassa käytettävä rokote on ollut markkinoilla Yhdysvalloissa 20 vuotta. Japanissa lapsia on rokotettu vesirokkoa vastaan jo 1980-luvulla. Euroopan maista vesirokkorokote on kuulunut rokoteohjelmaan esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa.Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, joka ottaa sen kansalliseen rokotusohjelmaan. Noin viisi prosenttia suomalaislapsista on jo saanut rokotteen, kun vanhemmat ovat hankkineet sen omalla kustannuksellaan apteekista.

Millainen rokotteen teho on? Kuinka pitkälle siitä on suojaa?

Kahdella rokoteannoksella saa noin 93-prosenttisen suojan vesirokkoa vastaan. Vakavaa tautia vastaan suoja on täydellinen: seitsemällä prosentilla rokotetuista voi esiintyä lievää tautia, jossa on vähän rakkuloita.Suoja kestää loppuiän ja vähentää myös riskiä sairastua vyöruusuun 80 prosentilla.

Onko haittaa, jos on sairastanut aiemmin lievän vesirokon ja ottaa nyt rokotteen?

Jos ei ole varma, onko sairastanut vesirokon, kannattaa rokote mieluummin ottaa. Tällöin siitä ei ole hyötyä, mutta ei myöskään haittaa. Jos tauti on sairastamatta, rokotteesta saa suojan sitä vastaan.

Onko odotettavissa, että vesirokko häviää Suomesta?

Jos rokotteen kattavuus on korkea, eli valtaosa ottaa sen, vesirokkotapausten määrä Suomessa romahtaa. Jos kattavuus on noin 90 prosenttia, vesirokko vähenee harvinaiseksi 5–6 vuodessa. Ajan myötä sairastavuus vähenee, vaikka rokotteen ottaisi vain joka toinen lapsi.Tauti ei kuitenkaan kokonaan poistu, sillä sitä voi saada edelleen myös ulkomailta. Naapurimaista Virossa ja Venäjällä ei ole THL:n tietojen mukaan suunnitelmia rokottaa kansalaisia vesirokkoa vastaan.

Onko rokotetta saatavilla Helsingin neuvoloista ja kouluista perjantaista lähtien?

Kysymyksiin vastasivat ylilääkärit Tuija Leino ja Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä infektio- ja ylilääkäri Hannele Kotilainen Helsingin kaupungin Epidemiologisesta toiminnasta.

Vesirokkorokotetta ei ole tarkoitus antaa joukkorokotuksena vaan suunniteltujen käyntien yhteydessä. Kunnat saavat itse päättää, tarjoavatko ne ylimääräistä käyntiä niille, jotka haluavat rokotteen heti.Tällä hetkellä Helsingissä noin 1 800 rokotetta on toimitettu eri puolilla kaupunkia sijaitseviin neuvoloihin. Jos neuvolakäynti on varattu syyskuun alkuun, rokotteen saa todennäköisesti silloin – tai ainakin lapselle varataan sitä varten uusi aika.