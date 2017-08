Maksamattomasta vuokrasta rapsahtanut maksuhäiriö jo liki 50 000 suomalaiselle – Helsingissä vuokralaisella rästissä keskimäärin 3 000 euroa

Kotimaa

Maksamattomasta vuokrasta rapsahtanut maksuhäiriö jo liki 50 000 suomalaiselle – Helsingissä vuokralaisella rä

Suomalaisten vuokranmaksuvaikeudet ovat yleistyneet selvästi viime vuosina.



Tällä hetkellä maksuhäiriömerkintä maksamattomasta vuokrasta on 48 300 henkilöllä, selviää Suomen Asiakastiedon tuoreesta julkaisusta.



Maksuhäiriöisten joukko on kasvanut vuodesta 2014 yli 50 prosentilla. Joillain paikkakunnilla on tapahtunut suuria muutoksia jo vuoden aikana. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Kauhavalla vuokraveloista maksuhäiriömerkinnän saaneita henkilöitä on nyt 13 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.



Tarkastelussa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että mukana on pieniä paikkakuntia, joilla pienetkin muutokset saattavat näkyä isoina heilahduksina.



Suurissa kaupungeissa muutokset maksuhäiriöisten määrissä ovat sen sijaan maltillisia, Asiakastieto kertoo. Pääkaupunkiseudulla Helsingissä ja Espoossa maksumerkinnän saaneita on nyt noin prosentin verran vähemmän kuin viime vuonna.



Keskimäärin maksamatonta vuokravelkaa 2 700 euron edestä ihmistä kohden. Alueesta ja asunnon koosta riippuen maksuhäiriömerkinnällisillä on maksamatta usean kuukauden vuokrat.



Vuokrat vaihtelevat suuresti eri puolilla maata ja siksi velkasummat ovat etelässä korkeammat kuin muualla maassa. Helsinkiläisillä maksuhäiriöisillä maksamatonta vuokravelkaa on keskimäärin 3 000 euroa ja espoolaisilla lähes 3 700 euroa.



Mahdollisuus löytää vuokra-asunto vapailta asuntomarkkinoilta heikkenee huomattavasti maksuhäiriömerkinnän myötä. Moni vuokranantaja selvittää asunnon hakijan luottotiedot ennen vuokrasopimuksen tekemistä.



Suomen Asiakastiedon tarkastelussa olivat mukana kunnat, joissa asuu vähintään 10 000 yli 18-vuotiasta.