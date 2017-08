Kotimaa

Torstaina on sateista ja tuulista

Torstaina

Perjantaina

Lämpimintä

sää on pilvistä ja sateista maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa on poutaista ja enimmäkseen aurinkoista.Pääkaupunkiseudulla on sateista jo aamulla, illalla sadekuuroja tulee vielä paikoin.Huomenna aamulla Etelä-Suomeen leviää sadealue etelästä, aamupäivällä sade runsastuu.Illalla sateet siirtyvät pohjoisemmaksi, mutta sadekuuroja tulee etenkin lännessä.Päivälämpötila on enimmäkseen viidentoista asteen tietämissä.Keski- ja Pohjois-Suomessa aamulla on poutaista, puolipilvistä tai selkeää, Käsivarressa voi tulla jokunen tippa vettä.Päivällä Keski-Suomessa kasvaa sateen mahdollisuus etelästä, pohjoisessa sää pysyy laajalti poutaisena.Illaksi sadealue saapuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosaan etelästä.Sateita liikkuu maan keskiosasta ja maan keskivaiheilta koilliseen.sää on etenkin maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa sateista.Maan eteläosassa sekä Lapissa tulee jokunen sadekuuro pilvipeitteen rakoillessa.Illaksi sateet väistyvät itään ja sää muuttuu selkeämmäksi.ja kuivinta on Välimeren keskiosassa ja Euroopan itäosassa, epävakaista on Mustan meren itäosassa.Sää on sateista Välimeren länsiosassa, Alpeilla ja Keski-Euroopassa sekä Fennoskandian eteläosassa.