Viikonlopuksi luvassa vaihtelevaa säätä

keski- ja pohjoisosassa oleva sadealue väistyy päivän kuluessa itään.Pääkaupunkiseudulla sää on pilvistä, poutaista ja jo aamulla lämmintä, paikoin esiintyy sumua.Päivän kuluessa säässä ei suuria muutoksia tapahdu, lämpötila pysyttelee viidentoista asteen yläpuolella.Illalla pilvisyys vähenee.Maan keskiossa tulee päivän mittaan vesisateita, eniten sataa aamulla Pohjanmaalla.Iltaa kohti sää muuttuu länsirannikolla aurinkoisemmaksi, tosin luoteistuuli tekee säästä koleaa.Sateita yltää myös Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Suuressa osassa Lappia päivä on poutainen ja aurinkokin näyttäytyy.Illalla sateet väistyvät itään.Illan ja lauantaiyön kuluessa sää poutaantuu ja muuttuu monin paikoin selkeämmäksi, yöllä etenkin pohjoisessa esiintyy hallaa.Lauantaiaamuna esiintyy monin paikoin sumua.iltapäivällä sää on enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelee, aurinkoista on länsirannikolla sekä Pohjanmaalla.Päivälämpötila vaihtelee viidentoista asteen molemmin puolin.on Euroopassa varsin epävakaista, runsaita vesisateita yltää Italiasta Alpeille ja Itä-Eurooppaan. Länsi- ja Pohjois-Euroopassa tulee paikallisempia sateita.