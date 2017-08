Kotimaa

Kananmunien menekki kasvaa, ja yhä useampi valitsee luomumunia – mutta millainen muna on kaikista eettisin?

Numero kuoressa kertoo tuotantotavan

Kananmunan

Luomumunat merkataan numerolla 0.

Ulkokanalamunat merkataan numerolla 1.

Lattiamunat merkataan numerolla 2.

Virikehäkkimunat merkataan numerolla 3.

Lähde: Siipikarjaliiton siipi.net