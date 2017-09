Kotimaa

Tukes: Osa nestekaasuletkuista vakavasti puutteellisia – myyjien kerättävä tuotteet takaisin kuluttajilta

- ja kemikaalivirasto Tukes määräsi nestekaasuletkuja poistettavaksi markkinoilta. Tukesin testeissä letkut eivät kestäneet kylmää.Testatuista kymmenestä nestekaasuletkusta vakavasti puutteelliseksi kylmänkestävyydessään osoittautui kolme letkua. Niitä myyneet yritykset on määrätty keräämään tuotteet takaisin kuluttajilta.Vaatimusten vastaiset letkut ovat Codan 2610, joka on myyty osana Quick-on -kaasusettipakkausta, DELTEC, joka on myyty osana Mustang -kaasupullon paineensäädinpakkausta, sekä IGT DRE 0301, joka on myyty osana Lucifer-kaasunsäädinpakkausta.Nestekaasuletkuista tutkittiin kylmä- ja paineenkestävyyttä. Tutkimuksissa letkut katkesivat, kun niitä taivutettiin -30 C-asteen lämpötilassa.testasi myös kaasugrillejä, joista yksi kuudesta osoittautui vaaralliseksi. Grilli oli Biltema 37-530 -kaasugrilli, josta löytyi kaasuvuoto.Maahantuoja on Tukesin mukaan lopettanut grillin myynnin ja ilmoittanut tuotteiden palautusmenettelystä. Grilliä on ollut myynnissä vain Bilteman myymälöissä, ja grillin ostaneet voivat palauttaa grillin lähimpään Bilteman myymälään.testatuissa grilleissä oli Tukesin mukaan lähinnä merkintöihin liittyviä puutteita.Tukes muistuttaa, että kaasulaitteiden talvisäilöön siirtämisen yhteydessä kannattaa tarkistaa laitteen toiminta ja tehdä tarpeelliset huoltotoimenpiteet.