Myrkytystietokeskus on saanut tänä vuonna jo yli 300 puhelua sienistä, joita oli syöty mutta ei tunnistettu – sieniä ei pitäisi syödä tunnistamatta niitä, muistuttaa asiantuntija

Kotimaa

Myrkytystietokeskus on saanut tänä vuonna jo yli 300 puhelua sienistä, joita oli syöty mutta ei tunnistettu –

Syksyn

Keskus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Osa

Keväällä

Kyselyjä

Myrkyllinen

Pulmallinen

Jos

Myrkytystietokeskus on auki vuorokauden ympäri numerossa 09-471 977.