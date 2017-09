Kotimaa

Kokkolassa on tilattu useita kaivinkoneita ilkivaltaisesti – kohteissa ei ole ollut työmaata eikä työmiehiä

Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla on tilattu kaivinkoneita urakoimaan, vaikka niille ei ole ollut tarvetta, kertoo poliisi tiedotteessaan.



Poliisin mukaan ainakin neljä kaivinkonetta on tilattu niin, että tilaaja on kertonut tarvitsevansa työkoneet kiireellisesti, koska työmiehet olisivat aloittamassa jo aamulla. Kohteissa ei ole kuitenkaan ollut työmaata eikä myöskään työmiehiä.



Kolme kaivinkonetta on toimitettu paikalle tilausten mukaisesti, poliisi kertoo. Niiden omistajat ovat kuljettaneet työkoneensa pois, koska ovat epäilleet tapauksissa rikosta. Neljättä kaivinkonetta ei ole toimitettu pyydettyyn paikkaan.



Poliisin mukaan kaivinkoneet on tilattu luvattomasti yritysten nimissä, joilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa.