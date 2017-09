Pääkaupunkiseudun sää on pilvipoutainen

Kotimaa

vahvistuu korkeapainePääkaupunkiseudulla on pilvipoutaista ja heikkotuulista.Myös Etelä-Suomessa on poutaa, puolipilvistä tai pilvistä.Tuuli on niin ikään heikkoa.Keski- ja Pohjois-Suomessa on poutaista ja aurinkoisempaa, lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla voi tulla joitakin sadekuuroja.vastaisena yönä etelässä on pilvistä, enimmäkseen on poutaa.Pohjoisessa on poutaa ja pilvisyys vaihtelee.Yö on etelässä lämmin, pohjoisessa selkeillä alueilla kylmä.Sunnuntaina pilvisyys on maan eteläosassa edelleen runsasta ja päivän kuluessa voi tulla jokunen tippa vettä.Maan keski- ja pohjoisosassa sää on aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on viidentoista asteen tietämissä.lounaisosissa on kuumaa ja poutaista. Keski- ja Itä-Eurooppaan taas virtaa kylmää ilmaa lännestä.