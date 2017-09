Kotimaa

Suomalaiset perustivat Argentiinan viidakkoon utopistisen ihanne­siirtokunnan – lopulta haaveet miljoonista va

Tienvieren

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sata

Suvun

Suvun

Laivasta astuneet suomalaiset ohjattiin suoraan viidakkoon.

Siirtolaisenakaan

Mutta

Se Pohjanmaa

Utopistinen unelma kaatui köyhyyteen

Vuonna

Suunnitelma

Tämän