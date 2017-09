Kotimaa

Pääkaupunkiseudun sunnuntai on pilvinen ja paikoin satelee

Pääkaupunkiseudulla

itätuuli on kohtalaista. Illalla pilvisyys on edelleen runsasta.Keski- ja Pohjois-Suomessa on myöskin pääosin poutaa. Aamulla voi esiintyä sumupilvisyyttä.Maanantain vastaisena yönä on poutaista. Heikkotuulisilla ja selkeillä alueilla yö on kylmä. Etelässä on tuulisempaa ja yö on lämpimämpi. Maanantaina on laajalti selkeää.