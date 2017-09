Kotimaa

Katso lauantain HS-uutiset ja sää

Nyt toistetaan : Katso lauantain HS-uutiset ja sää

Kuuban ja Yhdysvaltojen välejä hiertää nyt uusi salamyhkäinen asia. Ainakin 19 Kuubassa työskentelevää amerikkalaisdiplomaattia on saanut oireita, jotka viittaavat äänihyökkäyksiin.



Yhdysvalloissa, Utahissa on paljastunut tapaus, jossa poliisi laittoi sairaanhoitajan käsirautoihin, koska tämä ei suostunut ottamaan verinäytettä tajuttomalta potilaalta. Nyt poliisin toimet ovat tutkittavana, sillä sairaanhoitaja toimi sääntöjen mukaisesti.



Katutaide on lyönyt itsensä lopullisesti läpi Suomessa kesän aikana.



Suomessa on korkeapaine. Siitä huolimatta ainakin etelässä ja lounaassa voi sadella rannikon läheisyydessä.