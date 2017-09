Kotimaa

Ruotsin harjoitus on Suomenkin harjoitus

Aurora ja Noco

harjoittelu ulkomaisten asevoimien kanssa on ollut Suomessa herkkä asia.Siitä ei ole kuin runsas vuosi, kun täällä vielä jaksoi nousta kohu siitä, että amerikkalaisia joukkoja saapui lyhyen ajan sisällä peräti kolmeen Suomessa järjestettyyn harjoitukseen. Useat tunnetut poliitikot ja kansanedustajat paheksuivat julkisuudessa sitä, ettei heille ollut erikseen kerrottu asiasta.Yliherkkyys kansainvälisten harjoitusten suhteen juontaa juurensa suomettuneisuuden ja kylmän sodan aikaan. Tuolloin suomalaiset kenraalit joutuivat hiki suikassa torjumaan neuvostoliittolaisten ehdotuksia yhteisistä sotaharjoituksista. YYA-sopimus oli taas Damokleen miekka, joka pakotti pitämään etäisyyttä länsimaihin.osallistuu kansainvälisiin harjoituksiin nykyään tiiviimmin kuin moni tulee ajatelleeksi. Suomalaiset ovat joka vuosi mukana 80–90 kansainvälisessä harjoituksessa tai koulutuksessa. Harjoituskumppanit ovat yleensä Suomen läntisestä viiteryhmästä eli EU- ja Nato-maita. Joka päivä jossain on suomalaisia sotilaita, jotka tankkaavat iltaisin militaarienglantia.Kansainvälisten harjoitusten merkitys on korostunut myös siksi, että Suomen panostus sotilaalliseen kriisinhallintaan on vähentynyt. Aukon jätti erityisesti Nato-johtoisen Isaf-operaation päättyminen Afganistanissa vuonna 2014.Ruotsalaisten suuressa Aurora-sotaharjoituksessa Suomi on mukana kaikilla kolmella puolustushaaralla. Ruotsiin lähtee noin 300 sotilasta.Maavoimista Auroraan osallistuu varusmiehistä koostuva jääkärikomppania. Sotaharjoitus kuuluu Porin prikaatin kansainvälisen valmiusjoukon koulutukseen. Lisäksi Maavoimat lähettää Ruotsiin esikuntaupseereita ja kaksi NH90-kuljetushelikopteria.Ilmavoimista Auroraan osallistuu 6–8 Hornet-hävittäjää, jotka toimivat Suomen ja Ruotsin kentiltä. Merivoimista mukana on 15 esikuntaupseeria.Myös Ruotsissa järjestettävässä Northern Coasts- eli Noco-harjoituksessa Suomella on vahva edustus. Merivoimat lähettää siihen miinalaivan, ohjusveneen, kaksi uutta miinantorjunta-alusta sekä huoltoa varten monitoimialus Louhen. Nocossa on mukana noin 250 suomalaista sotilasta ja varusmiestä.eivät olekaan jotain etäisiä sotaharjoituksia, joita muut maat järjestävät. Ne ovat myös Suomen harjoituksia, koska olemme niissä tiiviisti mukana. Ne ovat kouriintuntuva näyttö erityisesti Suomen ja Ruotsin tiivistyvästä puolustusyhteistyöstä.Aurora ja Noco eivät ole muuten Suomen ainoita kansainvälisiä harjoituksia syyskuussa: Ilmavoimat harjoittelee kuun puolivälissä ilmatankkausta Yhdysvaltain Euroopan ilmavoimien kanssa. Harjoituksen tukikohtana on Rovaniemi.