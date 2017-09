Kotimaa

Katso sunnuntain HS-uutiset ja sää

Isännöitsijäntodistuksista pyydettävä hinta on kivunnut pahimmillaan viiteen sataan euroon. Kuluttajaliitto saa säännöllisesti yhteydenottoja kovista hinnoista suivaantuneilta asunto-osakeyhtiöiden osakkailta.



Suomi aikoo jatkaa vartiolaiva Merikarhun tehtävää Välimerellä. Laiva on ollut puolisen vuotta Kreikassa valvomassa EU:n ulkorajaa ja tehtävää jatketaan nyt ainakin puolella vuodella.



Frankfurtissa evakuoitiin tänään yli kuusikymmnetä tuhatta ihmistä vanhan pommin takia.



Maanantai on varsin aurinkoinen.