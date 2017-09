Suomen isoimpien kaupunkien kärki saattaa mennä kohta uusiksi, Vantaa hätyyttelee jo Tamperetta – samalla kiihtyy muun Suomen näivettyminen

Kotimaa

Suomen isoimpien kaupunkien kärki saattaa mennä kohta uusiksi, Vantaa hätyyttelee jo Tamperetta – samalla kiih

Suomen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Onko

Kaupungeille

Professori

Entä

Juna vie ketterästi lapsiperheunelmaan

Kivistön