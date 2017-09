Kotimaa

Tiistai on koko maassa poutainen – pääkaupunkiseudulla tuulee

kuuluu korkeapaineen alueeseen ja sää on tiistaina koko maassa poutaista.Pääkaupunkiseudulla sää on melko tuulista. Paikoin voi esiintyä pilvilauttoja, aurinko kuitenkin näyttäytyy. Päivälämpötila jää hieman 15 asteen alapuolelle.keskiosassa päivä on enimmäkseen aurinkoinen ja tuuli on heikkoa. Päivällä lämpötila kohoaa 15 asteen tuntumaan.Myös maan pohjoisosassa päivä on heikkotuulinen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila kohoaa 15 asteen tuntumaan jopa Pohjois-Lapin korkeudella.pysyttelee paikoillaan Suomen itäpuolella. Keskiviikkoyö on hyvin kylmä: lämpötila käväisee etenkin pohjoisessa sekä Suomenselällä nollan tuntumassa.Keskiviikkona päivällä maan etelä- ja keskiosaan leviää runsaampaa pilvisyyttä kaakosta, itärajalla voi myös tulla jokunen tippa vettä. Muuten sää on poutaista, pohjoisessa on edelleen selkeää.Keski-Eurooppaan ja Fennoskandiaan yltää korkeapaine. Pohjois-Atlantilla oleva matalapaine tuo sateita Brittein saarille, myös Itä-Euroopassa vallitsee matalapaine sateineen.