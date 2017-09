Keskiviikko on kolea pääkaupunkiseudulla

Kotimaa

Keskiviikkona

Torstaiyön

Pohjois-Atlantilla

Suomen itäpuolella oleva korkeapaine heikkenee ja etelässä lisääntyy pilvisyys.Pääkaupunkiseudulla pilvisyys on jo aamulla melko runsasta ja koillistuuli tekee säästä koleaa. Päivällä lämpötila kohoaa vain hieman 10 asteen yläpuolelle.Maan keskiosassa sää on aamulla aurinkoista, etelässä pilvisyys on runsaampaa. Päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy myös maan keskiosassa. Illalla Kaakkois-Suomessa voi tulla jokunen tippa vettä.Pohjanmaalla sekä maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen selkeää. Päivällä lämpötila kohoaa 15 asteen vaiheille ja Lapissa paikoin jopa sen yli.ja -päivän kuluessa matalapaine sateineen lähestyy Suomea kaakosta. Vesisateita leviää maan etelä- ja keskiosaan torstaiaamusta alkaen. Pohjoisessa on vielä poutaa.Itapäivällä vesisateita tulee maan etelä- ja keskiosassa länsi- ja lounaisrannikkoa lukuun ottamatta. Myös pohjoisessa sää on poutaista ja Lapissa aurinko paistaa yleisesti. Sää kylmenee etelässä.oleva matalapaine tuo runsaita sateita Keski-Eurooppaan sekä Skandinaviaan. Myös Itä-Euroopassa ja Baltiassa on epävakaista. Lämpimintä sää on Espanjassa.