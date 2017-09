Kotimaa

Torstaina sateet saapuvat idästä

Torstaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Illan

Sää

Suomeen leviää idästä vesisateita, ja samalla sää kylmenee.Pääkaupunkiseudulla aamu on pilvinen ja koillistuulinen. Päivän kuluessa idästä saapuu vesisateita. Päivälämpötila jää 10 asteen tuntumaan.Pilvisyys on runsasta myös muualla maan etelä- ja keskiosassa.Idässä tulee jo aamulla sateita. Päivän kuluessa sateet runsastuvat ja leviävät Länsi-Suomeen.Maan pohjoisosassa sää on poutaista ja aamulla etenkin Lapissa on laajoilla alueilla selkeää. Päivälämpötila kohoaa pohjoisessa paikoin 15 asteen yläpuolelle.ja perjantaiyön kuluessa sateita leviää vähitellen myös Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Lapissa sää jatkuu vielä poutaisena.Perjantaina iltapäivällä sää on pilvistä ja yhtenäisiä sateita tulee etenkin Oulun seudulta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Etelämpänä sateet ovat paikallisempia.on sateista Pohjois-Euroopassa sekä Alpeilla ja Balkanilla. Espanjassa on korkeapaine, sää on aurinkoista ja helteistä.