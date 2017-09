Avioero ulkomaalaisesta puolisosta voi johtaa vaikeaan riitaan lapsista – ”Jotkut tulevat vahingossa kaapanneeksi lapsensa, kun ei osata ajatella ja lähdetään vaan”

Kotimaa

Avioero ulkomaalaisesta puolisosta voi johtaa vaikeaan riitaan lapsista – ”Jotkut tulevat vahingossa kaapannee

Suomalainen

Yhä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Monien

Asiantuntijoiden

Toiseen

Kansainvälisissä

Kursivoidut kohdat ovat Helsingin hovioikeudessa käsiteltyjä tapauksia, joissa on ratkottu lapsen palauttamista Haagin sopimuksen perusteella.