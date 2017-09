Kotimaa

Helsingin Sanomat jää jakajien lakon takia jakamatta torstaina osassa pääkaupunki­seutua – Lue näköislehti aam

Helsingin

Posti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Helsingin

...kerromme aamua vasten, mistä tilaajat voivat halutessaan hakea painetun lehtensä. Pahoittelemme jo etukäteen mahdollisia ongelmia. 2/2 — Kaius Niemi (@KaiusNiemi) 6. syyskuuta 2017 https://twitter.com/KaiusNiemi/status/905531488585871360