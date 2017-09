Mies loukkaantui vakavasti ulosajossa Tampereen valtatiellä Turussa – auto suistui tieltä ja katkaisi kaksi valotolppaa

Kotimaa

Mies loukkaantui vakavasti ulosajossa Tampereen valtatiellä Turussa – auto suistui tieltä ja katkaisi kaksi va

Henkilöautoa kuljettanut mies loukkaantui vakavasti ulosajossa Tampereen valtatiellä Turussa torstaiaamuna. Onnettomuus tapahtui noin aamukahdeksalta Runosmäen liittymän jälkeen Turun keskustan suuntaan ajettaessa, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kerrotaan.



Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikalla on kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Mies menetti toistaiseksi tuntemattomasta syystä henkilöautonsa hallinnan. Auto ajautui kaistoja erottavalle nurmialueelle ja katkaisi kaksi valotolppaa. Auto pysähtyi lopulta mainostolppaan.



Pelastuslaitoksen mukaan autossa oli vain kuljettaja. Hänet vietiin hoidettavaksi Turun yliopistolliseen sairaalaan.



Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Pelastuslaitoksen arvion mukaan ulosajon syynä on voinut olla suuri tilannenopeus. Onnettomuuspaikalla nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa, pelastuslaitokselta kerrotaan.