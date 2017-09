Kotimaa

Etelässä sateet vähenevät perjantai-iltaa kohti

Perjantaina

Pohjois-Pohjanmaan

Lauantaina

Espanjan

sää on epävakaista.Pääkaupunkiseudulla perjantai on enimmäkseen pilvinen ja epävakainen. Ajoittain sataa, ja päivälämpötila on noin 13 astetta.Illalla sateet vähenevät maan eteläosassa ja käyvät yhä paikallisemmiksi. Pilvipeitekin voi paikoin rakoilla. Päivälämpötila on 10:n ja 13 asteen välillä.ja Kainuun yllä on sadealue – sateet voivat yltää myös Etelä-Lappiin. Paikoin sateita tulee myös maan keskiosassa.Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaa ja pilvisyys vaihtelee.Itäkoillinen tuuli on maan pohjoisosassa kohtalaista.Lapissa sää on aluksi itätuulista ja poutaista, lauantaina sateen mahdollisuus kasvaa.lounaasta saapuu uusia sateita maan eteläosaan. Toinen säärintama tuo sateita Pohjois-Suomen eteläosaan. Iltapäivällä sateiden väliin maan keskiosaan jää poutaisempi alue, jossa pilvipeite voi rakoilla. Pohjois-Lapissa on aurinkoista poutasäätä.Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 15 asteesta maan pohjoisosan vajaaseen 10 asteeseen.Brittein saarten yllä on matalapaine, johon liittyvä säärintama tuo tuulista säätä ja runsaita sateita läntisimpään Eurooppaan.ja Portugalin suunnalla on aurinkoista poutasäätä, ja lämpötila kohoaa paikoin 35 asteen lukemiin. Helteistä ilmaa ulottuu Välimereltä Mustallemerelle asti.