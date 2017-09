Rikosseuraamuslaitos: Vankiloissa on tehty kymmeniä havaintoja väkivaltaisesta ääriajattelusta ja radikalisoitumisesta

Kotimaa

vankiloissa on tehty kymmeniä havaintoja väkivaltaisesta ekstremismistä eli ääriajattelusta ja radikalisoitumisesta. Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) mukaan tällaisia havaintoja on tehty yhteensä 84 ihmisestä.Risen tiedotteen mukaan 45 näistä ihmisistä on edelleen vankilassa ja 39 on vapautettu tai poistettu maasta.Havainnot ovat olleet eriasteisia ja erilaatuisia. Osa havainnoista on rikosseuraamusalalla työskentelevien viranomaisten mukaan vakavia.Tiedot käyvät ilmi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamisprojektin väliraportista.mukaan Suomen vankiloissa on tapahtunut muun muassa muslimitaustaisten vankien tekemiä pahoinpitelyjä, joilla epäillään olleen uskonnollinen peruste.Ääri-islamiin liitettäviä terrori-iskuja on myös juhlittu vankiloissa.”Havaintoja on tullut lähes aina iskun tapahduttua. Havaintojen perusteella voi todeta, että vankien joukossa on henkilöitä, jotka suhtautuvat myönteisesti länsimaalaisiin ihmisiin kohdistuvaan terrorismiin”, Risen tiedotteessa kerrotaan.Risen mukaan ilmiö koskettaa Suomessa pääosin ulkomaalaistaustaisia vankeja ja radikalisoituminen liittyy uskonnolla perusteltuun väkivaltaiseen ekstremismiin.Viranomaiset ovat kuitenkin tehneet myös havaintoja radikalisoitumisesta, joka liittyy äärioikeistolaiseen aatteeseen.ääriajatteluun tapahtuu Risen selvityksen mukaan yleisimmin toisen vangin tai vankilajengin vaikutuksesta. Vankien joukossa on myös karismaattisia johtohahmoja, jotka radikalisoivat toisia johdonmukaisesti.Ekstremistinen materiaali on vankilaoloissa kirjoja, cd-levyjä tai omia kirjoituksia.Radikalisoitumista voivat ruokkia myös yhteydet vankilan ulkopuolelle ekstremistisiin verkostoihin, tuttaviin tai saman ajatusmaailman jakaviin sukulaisiin.