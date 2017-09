Suomen kaikkien aikojen hirmutuuli puhalsi aikoinaan 52,8 metriä sekunnissa – näin se kilpailisi Irma-myrskyn kanssa halki Helsingin keskustan

Kotimaa

Suomen kaikkien aikojen hirmutuuli puhalsi aikoinaan 52,8 metriä sekunnissa – näin se kilpailisi Irma-myrskyn

Arvioiden

Suomessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hirmumyrskylukemia

Melko

Suomessa

Hirmumyrsky