Lauantai on vesisateinen – sunnuntaina lämmintä ilmaa virtaa etelästä Suomeen

Sateet

on lauantaina sateista.Pääkaupunkiseudulle sade saapuu aamulla lounaasta. Sade jatkuu pitkin päivää – paikoitellen vettä tulee runsaasti. Illalla sateet heikkenevät.Aamulla sateita leviää myös maan lounaisosaan. Päivällä koko Etelä-Suomessa sataa yleisesti, paikoin runsaasti. Illalla lännessä sade heikkenee.on aamulla pääosin poutaa, mutta viimeistään illalla sää muuttuu sateiseksi. Pohjois-Suomessa sataa monin paikoin, lukuun ottamatta Lapin pohjoisosaa.Sunnuntain vastaisena yönä poutaisinta on Lapissa.Lämmintä ilmaa virtaa sunnuntaina etelästä Suomeen. Päivällä sataa yleisesti, kaakossa ja Koillis-Lapissa voi olla poutaisempaa. Tuuli voimistuu. Päivälämpötila vaihtelee etelän 14–19 asteesta Lapin 5–10 asteeseen.liikkuvat Ranskan yli kaakkoon, myös Keski- ja Pohjois-Eurooppa kuuluvat laajaan matalapaineeseen ja sää on epävakaista. Espanjan eteläosassa, Portugalissa sekä Itä-Euroopassa on poutaista.