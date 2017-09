Kotimaa

Sunnuntaina sataa koko maassa

Sunnuntaina

Maanantain

Euroopassa

sää jatkuu hyvin sateisena, sateet painottuvat aluksi maan pohjoisosaan.Pääkaupunkiseudulla sää on aamulla lämmintä ja tuulista. Ajoittain voi tulla vähäisiä vesisateita, päivällä on kuitenkin enimmäkseen poutaa.Illaksi etelästä saapuu runsaita vesisateita.Maan keskiosassa tulee aamulla sateita, päivällä sää muuttuu poutaisemmaksi.Illalla sää muuttuu etelästä alkaen sateiseksi.Maan pohjoisosassa päivä on hyvin sateinen, vettä tulee reilusti. Aluksi sateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, päivän kuluessa sateet liikkuvat Lappiin.Illan ja yön kuluessa etelästä saapuu runsaita sateita suureen osaan maata.kuluessa sateet väistyvät vähitellen itään.Maanantaina iltapäivällä vettä tulee vielä paikoin itärajalla, muuten sää on jo suuressa osassa maata poutaista ja aurinko näyttäytyy yleisesti.sää on varsin epävakaista. Matalapaineen alueita on niin Brittein saarilla, Välimeren keskiosassa kuin Fennoskandiassa.Aurinkoisinta ja helteisintä sää on Espanjassa sekä Kaakkois-Europpassa.