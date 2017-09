Kotimaa

Tutkimus: Ilmastonmuutos ajaa Suomen lintuja keskimäärin 1,6 kilometriä pohjoisemmaksi joka vuosi

Suomessa

”Jos itse pitäisi muuttaa joka vuosi 1,6 kilometriä kohti pohjoista, niin voisi se vähän jossain vaiheessa ruveta närästämään.”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomessa

Virkkalan

Lintuatlaksien tiedot perustuvat tuhansien lintuharrastajien keräyksiin.

Toinen

Ilmaston