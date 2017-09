Kotimaa

Maanantaina on selkeämpää, iltaa kohden sateen mahdollisuus kasvaa

Maanantaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tiistaiksi

Brittein

on tilapäisesti selkeämpääPääkaupunkiseudulla päivästä tulee poutainen ja puolipilvinen tai selkeä.Yötä kohti sateen mahdollisuus kasvaa.Lämpötila kohoaa vähän viidentoista asteen yläpuolelle.Maan eteläosassa on päivällä poutaa, sadealue väistyy maan itäosasta itään.Aamusumua esiintyy paikoin.Päivällä pilvisyys vaihtelee.Myöhään illalla etelärannikolle saapuu etelästä sadealue.Päivälämpötila on parinkymmenen asteen tietämissä.Sää muuttuu myös maan keski- ja pohjoisosassa poutaisemmaksi sadealueen väistyessä itään.Maan keskiosassa esiintyy aamusumua, päivällä on puolipilvistä.Länsi-Lapissa ja Oulun seudulla tulee vielä iltapäivällä sadekuuroja ja pilvisyys vaihtelee.Illalla on selkeämpää, Pohjois-Lapissa on pilvistä ja voi yhä tulla paikallisia kuurosateita.Maanantaina sateet väistyvät koilliseen ja sää muuttuu selkeämmäksi.Suomeen saapuu eteläisen ilmavirtauksen mukana uusia sateita.Tiistaina etelästä leviää hajanaisia sateita aluksi maan etelä- ja keskiosaan, illalla vähitellen myös pohjoisosaan.Pilvisyys on runsasta, aurinko näyttäytyy lähinnä maan länsiosassa.saarten pohjoisosassa oleva matalapaine tuo sateita ja tuulista säätä läntiseen Eurooppaan.Espanjassa ja Portugalissa sekä Välimeren läntisimmässä osassa on aurinkoista poutasäätä.Espanjassa lämpötila kohoaa paikoin 30 asteen yläpuolelle.Italian tienoilta ulottuu pitkä säärintama Keski-Euroopan yli pohjoiseen.Rintaman itäpuolella on korkeapaine ja helteistä ilmaa.Italiassa tulee runsaita sateita ukkosen kera.