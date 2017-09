Katso tiistain HS-uutiset ja sää

Kotimaa

Suomalaisten lastentarhanopettajien palkka on poikkeuksellisen alhainen. Tuoreen raportin mukaan palkkataso on OECD-maiden alimpia.



Eilen alkaniden yo-kirjoitusten englannin kuuntelussa käytettiin yhteenä lähteenä kyseenalaisessa maineessa olevaa äärioikeistolaista Breitbart Newsiä.



Floridan viranomaiset ovat tänään päästäneet ensimmäisiä asukkaita palaamaan koteihinsa hirmumyrsky Irman jälkeen.



Keskiviikkona on luvassa kuurosateita. Lännessä jopa ukkosta