Professori: Uskonnonopetus estää meitä ymmärtämästä muita uskontoryhmiä – ”Kaikki pohtivat omissa ryhmissään, mitä Turussa tapahtui, kun järkevintä olisi, että pohdittaisiin samassa ryhmässä”

Kotimaa

Professori: Uskonnonopetus estää meitä ymmärtämästä muita uskontoryhmiä – ”Kaikki pohtivat omissa ryhmissään,

Uskonnonopetus

Suomessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Asia on hyvin jännitteinen, ja erityisesti ortodoksit ovat voimakkaasti uudistamista vastaan.”

Muutosta

http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005363606.html

Valtiovaltakin

”Vähemmistöt eivät koe uskontotietoa oppiaineena omakseen.”

Aihepiirin

Kirkon

Virsien veisausta vai ei?

Saako

Vaikka