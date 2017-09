Kotimaa

Sää on epävakaista ja pääkaupunkiseudulla päivä on sateinen

Nyt toistetaan : Pääkaupunkiseudulla on epävakaista ja sateista

Päivälämpötila on eteläisessä Suomessa kymmenestä viiteentoista astetta.



Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla sää on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Myös ukkosta voi esiintyä. Länsi-Lapissa on poutaa. Itä-Lappiin saapuu idästä sadealue.