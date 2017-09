Kotimaa

Tulli: Liikemieskaksikko salakuljetti dopingaineita ja kasvatti kannabista

pirkanmaalaista liikemiestä on jäänyt kiinni mittavasta dopingaineiden salakuljetuksesta sekä huumeiden valmistuksesta ja hallussapidosta. Tulli takavarikoi miesten asunnoista ja varastotiloista aineita noin 100 000 euron arvosta.Ratsiat tehtiin maaliskuussa. Niissä löytyi 8 150 millilitraa testosteronia sekä anabolista steroidia sekä yli 25 000 tablettia. Kyse on Tullin mukaan törkeästä dopingrikoksesta.epäillään osallistuneen myös huumekauppaan.Etsinnöissä Tulli löysi kasvattamoista 119 Cannabis sativa -kasvia sekä puolisen kiloa valmista marihuanaa, jota oli myyty internetin pimeillä kauppapaikoilla. Tulli takavarikoi lisäksi noin 150 grammaa kokaiinia sekä yli 40 grammaa metamfetamiinia.Tapausta tutkaan törkeänä dopingrikoksena sekä törkeänä huumausainerikoksena. Liikemiehet on vapautettu. Syyteharkinta tehdään Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastossa.