Poliisi paljasti Kymenlaaksossa satoja kiloja huumeita maahan tuoneen koplan

(krp) ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos ovat paljastaneet Kymenlaaksossa toimivan noin kymmenen hengen huumeiden maahantuonti- ja levitysorganisaation, jonka epäillään tuoneen Hollannista merkittävän määrän huumeita ja levittäneen niitä ympäri Suomen. Tutkinnassa poliisi paljasti myös Kotkasta suuren kannabiskasvattamon, josta huumeita päätyi katukauppaan satojen tuhansien eurojen arvosta.Esitutkinnan aikana poliisi takavarikoi epäiltyjen hallusta useita kiloja maahantuotuja huumausaineita. Organisaation pyörittämästä rahamäärästä päätellen Hollannista on hankittu satoja kiloja huumausaineita, pääasiassa amfetamiinia ja hasista.Kesäkuussa krp takavarikoi rahakuriirilta lähes 200 000 euroa käteistä. Rahoilla olisi saanut hankittua 50–150 kiloa huumausainetta Suomeen. Keskusrikospoliisi epäilee, että vastaavia huumausaine-eriä on tuotu useita kertoja. Krp epäilee, että organisaatio oli toimittanut ja yritti toimittaa kaikkiaan noin 500 000 euroa käteistä rahaa Hollantiin maksuna huumausaineista.Kaikkiaan krp:n hallussa on yhteensä noin 275 000 euroa epäillyiltä takavarikoitua käteistä rahaa.epäillään olleen myös oma kannabiskasvattamo Kotkan Karhulassa.Kaakkois-Suomen poliisilaitos teki tammikuussa kotietsinnän toimistotilaan, jossa kasvamassa ollut sato oli niitetty muutamia päiviä aikaisemmin ja marihuanan kuivatus oli käynnissä. Kuivamaan oli laitettu kaikkiaan 102 kasvin oksaa. Tilassa oli myös kannabiksen kasvattamiseen tarkoitettu teltta, jossa oli taimivaiheessa kasvamassa 66 kannabiskasvin tainta.Yhteensä valmista marihuanan kukintoa takavarikoitiin 5,8 kiloa. Takavarikoidun marihuanan katukauppa arvo olisi ollut noin 90 000–120 000 euroa, poliisi kertoo.Esitutkinnan perusteella vastaavia kannabiseriä oli kasvatettu aikaisemmin jo kolme, joten poliisin arvion mukaan katukauppaan kannabista oli päätynyt kaikkiaan 17,4 kiloa eli 250 000–350 000 euron arvosta.Lisäksi samassa osoitteessa sijainneesta asuinhuoneistosta takavarikoitiin 475 grammaa amfetamiinia, 96 grammaa alfa-PVP:tä ja 443 grammaa hasista sekä noin 12 000 euroa käteistä rahaa.kertoo tutkinnan kestäneen yli kaksi vuotta. Esitutkinta kohdistettiin pääasiassa maahantuonti- ja levitysorganisaation ylätasoon.Poliisi pidätti esitutkinnan aikana yhteensä kuusi epäiltyä. Heistä kolme on edelleen vangittuna. Kaikkiaan organisaatioon epäillään kuuluneen noin kymmenen henkilöä, joista viisi kuului ydinryhmään. Ydinryhmästä ainoastaan yhdellä oli aikaisempaa rikoshistoriaa.Asia on parhaillaan syyteharkinnassa Salpausselän syyttäjänvirastossa. Asian pääkäsittely on kuluvan syksyn aikana.