Yli kymmenen loukkaantunut koululaisia kuljettaneen tilataksin ja maitoauton kolarissa Suonenjoella

Koululaisia

Hätäkeskus

kuljettanut iso tilataksi ja maitoa kuljettanut kuorma-auto ovat törmänneet toisiinsa Suonenjoella Pohjois-Savossa.Pelastuslaitoksen mukaan kolarissa on loukkaantunut 14 ihmistä, joista suurin osa on lapsia ja nuoria. Osalla heistä on pelastuslaitoksen mukaan lievempiä ja osalla vakavampia vammoja.Loukkaantuneita on viety sairaalaan. Terveyskeskukseen on perustettu kriisipiste.sai ilmoituksen kello 13.14. Kolari tapahtui Jalkalantien ja Kuopiontien risteyksessä.Pelastustyöt ovat parhaillaan käynnissä.