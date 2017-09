Kotimaa

Pilvisyys vaihtelee pääkaupunkiseudulla ja sadekuurot voivat jatkua

Pääkaupunkiseudun päivälämpötila on kymmenestä viiteentoista astetta.



Maan keskivaiheillakin tulee kuurosateita. Illaksi sateet vähenevät ja käyvät yhä paikallisemmiksi. Lapissa on vähitellen pilvipoutaa.



Päivälämpötila on maan keskivaiheilla kymmenen paikkeilla tai vähän alle. Lapissa lämpöasteita on neljästä kahdeksaan.