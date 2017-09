Kotimaa

Maailma kävi ydintuhon kynnyksellä vuonna 1983, kun Neuvostoliitto otti Naton sotapelin tosissaan – Tutkija: N

Lännessä on tulkittu väärin Venäjän kohuttua Zapad-sotaharjoitusta, Maanpuolustus­korkea­kou­lun (MPKK) sotataidon laitoksen tutkija Juhani Pihlajamaa sanoo. Lännessä on katsottu, että Zapad on Venäjän aggressiivista harjoittelua Natoa ja sen pieniä itäisiä jäsenmaita vastaan.