Kotimaa

Sunnuntai aukeaa sumuisena pääkaupunkiseudulla – sää enimmäkseen poutaista

Sää

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maanantaiyönä

Keski-Euroopassa

on sunnuntaina enimmäkseen poutaista – aurinkokin näyttäytyy.Aamu on pääkaupunkiseudulla poutainen ja monin paikoin selkeä, aamusumua voi kuitenkin esiintyä. Päivällä aurinko paistaa monin paikoin ja lämpötila kohoaa 15 asteen tuntumaan.Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Aurinko näyttäytyy etenkin maan länsiosassa. Lämpötila jää 10 asteen tuntumaan.Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa. Iltapäivän sekä illan kuluessa Lappiin leviää heikkoja vesisateita luoteesta. Lämpötila on 5–10 astetta.maan pohjoisosassa satelee monin paikoin vettä. Etelämpänä sää jatkuu poutaisena ja monin paikoin selkeänä.Maanantaina matalapaine sateineen lähestyy Suomea etelästä. Samalla koillistuuli voimistuu. Vielä päivällä sää on poutaista, ainoastaan Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa tulee paikoin vettä.on laaja matalapaine ja sateita tulee yleisesti. Runsaimmat vesisateet osuvat Balkanilta Itä-Eurooppaan ulottuvalle alueelle.