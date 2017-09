Ratikkatyöt rassaavat kivijalkayrittäjiä Tampereella – ”Pahin alkaa ensi vuonna, kun koko Hämeenkatu kaivetaan auki”

Kotimaa

Ratikkatyöt rassaavat kivijalkayrittäjiä Tampereella – ”Pahin alkaa ensi vuonna, kun koko Hämeenkatu kaivetaan

Tampere.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yrittäjät

Näsinlinnankadulla

Kaupunki tietää