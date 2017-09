Kotimaa

Poliisia kohti ammuttiin useita kertoja Nokialta alkaneessa takaa-ajossa – poliisi ampui epäiltyä Huittisissa

Juuri nyt

Poliisia kohti ammuttiin useita kertoja takaa-ajossa Nokialla, kertoo poliisi tiedotteessaan.



Poliisi on saanut ampujaksi epäillyn henkilön kiinni Huittisissa. Poliisi joutui käyttämään tilanteessa ampuma-asetta. Epäilty on haavoittunut ja hänet on kuljetettu sairaanhoitoon.