Pääsykoeuudistus sivuuttaa nuorten edun – on väärin kasata vastuu tulevaisuudesta teinien harteille

pääsykoejärjestelmä on remontin tarpeessa. Nuori on tuskin selvinnyt lukion kursseista ja ylioppilaskirjoituksista, kun hänet pannaan pänttäämään pääsykokeisiin.Hallitus on, yliopistojen autonomiasta juuri piittaamatta, päättänyt panna tuulemaan ja saattaa yliopistojen sisäänpääsyjärjestelmän parissa vuodessa uuteen uskoon korostaen ylioppilastutkintoa.Keskeinen tekijä suunnitelmissa tuntuu olevan halu saada kuluttaja nopeasti jatkokoulutukseen ja sitä kautta tuottajaksi työelämään ilman välivuosia ja taloudellisia tappioita.on nykyisellään turhauttava ja ansaitsee tulla uudistetuksi, mutta tuo uudistus pitäisi tehdä harkiten ja nuorten etua ajatellen.Yhteiskunnan tarkoitus ei ole pyörittää talouselämää mahdollisimman vinhasti, vaan tarjota yksilölle puitteet kehittää itseään ja elää hyvä elämä ihmisenä ja kansalaisena, ei tuottajana saati sitten kuluttajana.Ylioppilastodistusta vahvasti korostava sisäänpääsyjärjestelmä on ongelmallinen. Pienemmästä päästä ongelmia on se, että kouluaineet eivät vastaa yliopistojen paljon laajempaa tarjontaa: on outoa, jos arabian kielen ja islamin tutkimuksesta intohimoisen kiinnostunut nuori saa pisteensä sen perusteella, kuinka hyvin hän menestyi ruotsissa ja yhteiskuntaopissa.Paljon huolestuttavampaa on se, että uudistus siirtää menestyspaineet lukiolaisten harteille. Nykyjärjestelmässä voi alkaa kaksikymppisenä tai myöhemminkin päntätä ja puurtaa ja päästä opiskelemaan sitä, mistä on ehkä vasta kouluaikojen jälkeen kiinnostunut.on vaikea ymmärtää, miksi olisi kielteistä antaa nuorten kehittyä vapaasti ilman liiallisia paineita tulevaisuudestaan. Jotkut meistä löytävät tulevaisuutensa jo kouluaikana, ja hyvä niin, mutta useimmat joutuvat etsimään itseään hieman kauemmin.On väärin kasata vastuu tulevaisuudesta teini-ikäisten harteille. Eikä kyse ole yksinomaan koulutyöstä: jos valintajärjestelmä painottaa ylioppilastodistusta, preppauskurssit siirtyvät lukiolaisten elämään ja työntävät tieltään itsensä etsimisen.Ne, jotka ajattelevat yhteiskuntaa vain ansaintakoneena, huomauttavat mielellään taloudellisista realiteeteista. Jotta yhteiskuntamme ei sortuisi velkataakkansa alle, meidän on yksinkertaisesti pakko pistää lapset hiilikaivoksiin tai ainakin kilpailemaan koulutuspaikoista jo teini-iässä.Työvoimapulasta kärsivässä maassa tällainen puhe olisi ehkä mielekästä, mutta suurtyöttömyyden Suomessa on vaikea nähdä, miksi nuori pitäisi saada mahdollisimman kiireesti jo entuudestaan jumissa oleville työmarkkinoille.sisäänpääsyjärjestelmää pitää kehittää, se on selvä, mutta tuon kehitystyön täytyy tapahtua harkiten ja ensisijaisesti nuorten hyvinvointia ajatellen. Nuorille täytyy taata mahdollisuus suhteellisen huolettomaan nuoruuteen, mikä tarkoittaa, että lopulliset valinnat eivät saa sijoittua lukioaikaan vaan vasta myöhemmäksi.Ehkä päällekkäisyyksien purkamisen voisi aloittaa lukion päästötodistuksen ja ylioppilastutkinnon kohdalta?Viisitoistavuotias ei saa olla täydessä vastuussa tulevaisuudestaan, vaan hänen täytyy antaa kehittää itseään vapaasti ja vailla paineita. Pitkällä tähtäimellä se on myös yhteiskunnan etu. Taloudellisestikin.