Poutasää jatkuu maanantaina pääkaupunkiseudulla

alkaa etelässä poutaisena. Maan pohjoisosassa satelee paikoin vettä.Pääkaupunkiseudulla sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista, mutta aamulla voi esiintyä sumua tai sumupilveä. Päivälämpötila kohoaa 15 asteen tuntumaan. Illalla koillistuuli voimistuu.Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa. Aurinko kuitenkin näyttäytyy monin paikoin. Illalla kaakosta lähestyy matalapaine, ja sen sateita saattaa yltää maan kaakkoisosaan.Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja etenkin aamulla sekä aamupäivällä satelee hieman vettä. Päivän kuluessa sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi.ja tiistain kuluessa matalapaine sateineen liikkuu Suomen kaakkoispuolitse pohjoiseen. Sää on tuulista, Kaakkois-Suomessa ja itärajalla koillistuuli on navakkaa.Tiistaina päivällä idästä kiertyy sateita Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Paikoin satelee myös Lapissa. Muuten päivä on poutainen.kuuluu laajaan matalapaineeseen. Runsaita sateita tulee etenkin Välimeren keskiosassa sekä Baltiassa. Atlantilla oleva korkeapaine yltää Espanjaan ja Ranskan länsiosaan.