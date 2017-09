Katso sunnuntain HS-uutiset ja sää

Kotimaa

HS-uutisissa aiheena on muun muassa perheen talouden vaikutukset nuorten hyvinvointiin.Syyrian armeija on katkaissut jihadistijärjestö Isisin tärkeimmän huoltoreitin Deir ez-Zorin kaupungissa.Suomessa kolarit pienten hirvieläinten kanssa ovat jopa kolminkertaistuneet 2000-luvulla.Tamperelainen Aamulehti aikoo luopua sukupuoleen viittaavista ilmaisuista, kuten palomies tai luottamusmies.Lopuksi ihmettelemme paljuvenettä, jollaisen on voinut nähdä parina kesänä Helsingissä ja Turussa.alkaa etelässä poutaisena. Maan pohjoisosassa satelee paikoin vettä.