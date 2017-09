Kielenhuoltaja kannustaa sukupuolittuneiden sanojen uudistamiseen – HS:n lukijat ehdottavat: Suurpappi, jokaisenoikeus, ulosottaja

Kotimaa

Kielenhuoltaja kannustaa sukupuolittuneiden sanojen uudistamiseen – HS:n lukijat ehdottavat: Suurpappi, jokais

Pitäisikö

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kotimaisten

Neutraaleja

HS:n

Kirkkoherra

Sukupuolittuneiden ammattinimien

Näin HS:n lukijat kommentoivat aihetta: