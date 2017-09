Tiistai on sateinen ja tuulinen

Kotimaa

virtaa koillisesta kylmää ilmaa. Maan itä- ja pohjoisosassa satelee paikoin vettä.Pääkaupunkiseudulla sää on poutaista ja pilvisyydeltään runsasta.Kylmä pohjoistuuli tekee säästä etenkin aamulla koleaa.Päivälämpötila jää kymmenen asteen tuntumaan.Sää on myös muualla maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaista, sateita tulee lähinnä itärajan tuntumassa.Pohjoiskoillinen tuuli on aamulla idässä navakkaa.Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen leviää idästä vesisateita, jokunen tippa vettä tulee myös Lapin eteläosassa.Sää on tuulista ja koleaa.Keskiviikkoyön kuluessa maan keskiosasta Oulun korkeudelle ulottuvalla alueella tulee edelleen hajanaisia vesisateita, keskiviikkona jokunen sadekuuro yltää myös etelärannikolle.iltapäivällä sää on pääosin pilvistä ja sateita tulee niin maan keskiosassa kuin etelärannikolla.Pohjoisessa sää on poutaista.Balkanille ja Itä-Eurooppaan ulottuvalla alueella tulee runsaita vesisateita.Myös Pohjois-Euroopassa liikkuu useita sadealueita.Aurinkoisinta ja lämpimintä sää on Espanjassa sekä toisaalta Välimeren itäosassa.