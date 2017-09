Kotimaa

Mies ja nainen tunnustivat kaupanneensa internetissä olemattomia pääsylippuja – poliisi selvittänyt epäiltyä p

Lippukauppaan liittyvän laajan petossarjan esitutkinta on päättynyt ja tapaus siirtyy syyteharkintaan, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.



Petossarjaan epäillään kuuluvan 43 tapausta. Olemattomia pääsylippuja yleisötapahtumiin on myyty internetissä eri myyntifoorumeilla alkuvuoden 2017 aikana.



26-vuotias mies ja 20-vuotias nainen ovat olleet vangittuina esitutkinnan aikana. Poliisin mukaan he ovat tunnustaneet myyneensä olemattomia lippuja.