Keskiviikkona pääkaupunkiseudulla sataa

sää on epävakaista.Pääkaupunkiseudulla on aamulla pilvistä ja paikoin sataa, päivällä tulee edelleen paikoin sadekuuroja ja pilvisyys on runsasta, illalla sää muuttuu selkeämmäksi.Etelä-Suomessa on huomenna aamulla pilvistä, mutta laajalti enimmäkseen poutaa, päivällä pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa, illalla säässä ei suuria muutoksia, eteläisimmässä osassa pilvisyys vähenee. Tuuli on heikkoa.Keski-Suomessa on aamusta alkaen sateista, sateita tulee myös Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Lapissa on pääosin poutaa ja päivällä pilvistyy laajalti. Idän ja koillisen välinen tuuli on kohtalaista.vastaisena yönä ja torstaina aamulla epävakainen sää jatkuu. Tuulee kaakon puolelta.Torstaina päivällä lämpimämpää ilmaa virtaa etelästä.Maan etelä- ja keskiosassa tulee joitain sadekuuroja.Kainuusta Lappiin on päivällä poutaa.Etelässä ja lännessä pilvipeite rakoilee.on poutaista. Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa on lämmintä.Italian eteläosassa ja Balkanilla sekä paikoin Itä-Euroopassa saadaan sateita.Myös Islannissa on hyvin sateista ja Brittein saarille leviää sade luoteesta.