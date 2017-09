Kotimaa

Etelästä virtaa lämpimämpää ilmaa Suomeen

Torstaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Perjantain

Atlantilla

etelästä virtaa lämpimämpää ilmaa Suomeen.Pääkaupunkiseudulla sää on puolipilvinen tai pilvinen ja jokunen sadekuuro voi tulla ohimenevästi.Lämpötila kohoaa viidentoista asteen vaiheille.Maan eteläosassa on epävakaista ja varsinkin lännessä liikkuu paikallisia kuurosateita.Illalla on enimmäkseen poutaa.Idänpuoleinen tuuli vähän voimistuu.Lännessä lämpötila on ylimmillään vähän viidentoista asteen yläpuolella.Maan keski- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, ja paikoin pilvipeite rakoilee.vastaisena yönä kaakosta leviää lämpimän ilman etureunalla sateita maan etelä- ja itäosaan.Perjantain kuluessa sateet väistyvät koilliseen.Perjantaina maan etelä- ja itäosassa sataa.Maan länsiosasta ulottuu maan pohjoisosaan poutaisen sään alue, missä pilvipeite rakoilee, Länsi- ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja.on laaja matalapaineen alue, johon liittyvä säärintama tuo sateita Brittein saarille ja Fennoskandian lounaisosaan.Läntisessä Euroopassa Välimeren länsiosaa myöten on aurinkoista poutasäätä. Espanjan eteläosassa lämpötila kohoaa paikoin yli 30 asteeseen.Matalapaine paikallisine sateineen hallitsee säätilaa Balkanin seudulta Itä-Eurooppaan.Balkanin itäosassa ja Mustanmeren suunnalla esiintyy helteisessä ilmamassassa ukkossateita.