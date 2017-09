Kotimaa

Perjantai on pilvinen ja ajoittain sateinen

Perjantaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lauantaina

Brittein

etelässä ja idässä saadaan sateita.Pääkaupunkiseudulla sää on enimmäkseen pilvinen.Varhain aamulla sataa, pari tippaa vettä voi tulla vielä myöhemminkin.Päivälämpötila on viidentoista asteen tietämissä.Maan eteläosaan virtaa kosteaa ilmaa. Itätuuli on kohtalaista.Alueen yli koilliseen liikkuu aamun kuluessa sadealue, lännessä sää pysyy poutaisena. Myöhemmin päivän kuluessa sateen mahdollisuutta on enää idässä.Maan keski- ja pohjoisosassa sää on laajalti pilvistä.Aurinkoisen sään mahdollisuus on suurin Pohjanmaan rannikolla ja Etelä-Lapissa, Länsi- ja Pohjois-Lapissa satelee paikoin, vielä aamupäivällä myös maan keskivaiheilla.Lapissa voimistuu etelälounainen tuuli.Säähän vaikuttaa lähipäivinä korkeapaine. Etelästä virtaa Suomeen lämmintä ilmamassaa ja pilvisyys on hyvin vaihtelevaa.pilvisyys on laajalti runsasta ja sää poutaista. Aurinkoisen sään mahdollisuus on suurin Uudellamaalla ja maan itäosassa.saarten yli itään liikkuu sadealue.Länsi- ja Etelä-Euroopassa on enimmäkseen aurinkoista.Säärintama tuo Länsi-Eurooppaan paikallisia sadekuuroja.Balkanilta ja Mustaltamereltä Itä-Eurooppaan ulottuvalla alueella sataa monin paikoin.Välimeren seudulla on helteistä ilmamassaa.Espanjan eteläosassa sekä Kreikan suunnalla lämpötila kohoaa paikoin kolmenkymmenen asteen lukemiin.