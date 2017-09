Kymmenet papit julistavat kasvoillaan vihkivänsä homoja, lesboja ja muunsukupuolisia, Helsingistä mukana kokonainen seurakunta – ”Tämä on eräänlainen kaapistatulo”

Kotimaa

Kymmenet papit julistavat kasvoillaan vihkivänsä homoja, lesboja ja muunsukupuolisia, Helsingistä mukana kokon

Juuri nyt

51 suomalaista

Politikoinnin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kasvogallerian

Sateenkaaripappien

”Sydämissä olemme olleet tällä kannalla jo todella pitkään.”

Kantelut

Perjantaina

”Haluamme siirtyä pelosta rakkauteen, syrjimättömyyteen ja hääonnen korostamiseen.”